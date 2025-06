Trionfo della speranza | Porta Santo Spirito alza la 41ª lancia d’oro dopo due spareggi da brivido

Nella magica cornice di Piazza Grande, la Giostra del Saracino dedicata al Giubileo della Speranza ha regalato emozioni intense fino all’ultimo colpo. Porta Santo Spirito, con determinazione e cuore, ha conquistato la sua 41ª Lancia d’Oro, segnando uno dei capitoli più avvincenti della storia recente. Un trionfo che non solo celebra la vittoria, ma rinnova la passione e l’orgoglio di tutta la città. La notte si è chiusa con un applauso che rimarrà nella memoria di tutti.

Nella notte di Piazza Grande, la Giostra del Saracino dedicata al Giubileo della Speranza ha regalato emozioni da batticuore fino all’ultima stoccata. Porta Santo Spirito ha conquistato la sua 41ª Lancia d’Oro al termine di una delle edizioni più combattute degli ultimi anni: prima uno spareggio a quattro con tutti i quartieri appaiati a quota 9, poi un duello finale con Porta Sant’Andrea che ha inchiodato la città al silenzio prima dell’esplosione gialloblù. La serata si era aperta con il botto di Porta Crucifera: Gabriele Innocenti, primo a scendere in lizza, ha infilato un cinque che ha infiammato il popolo rossoverde. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Trionfo della speranza: Porta Santo Spirito alza la 41ª lancia d’oro dopo due spareggi da brivido

In questa notizia si parla di: speranza - porta - santo - spirito

Quartiere di Porta Santo Spirito: i nomi dei figuranti di questa sera - Questa sera, il quartiere di Porta Santo Spirito si prepara a incantare con i suoi figuranti, pronti a sfilare in piazza della Liberà durante la tradizionale Giostra del Saracino.

Porta Santo Spirito secondo quartiere estratto. Poi Sant'Andrea e Porta del Foro - Il quartiere di Porta Santo Spirito si appresta a partire in seconda posizione, seguito da Porta Sant'Andrea, con Porta del Foro a chiudere la fila.

Messaggio del Santo Padre Leone XIV°, per la Giornata Mondiale dei poveri XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 16 novembre 2025 : 1. Sei tu, mio Signore, la mia speranza (Sal 71,5). Queste parole sono sgorgate da un cuore oppresso da gravi difficoltà: Vai su Facebook

Trionfo della speranza: Porta Santo Spirito alza la 41ª lancia d’oro dopo due spareggi da brivido; Giostra, il vescovo Migliavacca prima della sfida: I Quartieri sono fonte di speranza. Cicerchia cambia cavallo in extremis; Arezzo: Porta Santo Spirito vince la 147° edizione della Giostra del Saracino conquistando anche la 41° Lancia d’Oro.

Cicerchia 10 e lode. Gli spareggi premiano Porta Santo Spirito, la lancia d’oro è gialloblu - Una Giostra piena di colpi di scena, con Porta del Foro che due volte fallisce il colpo decisivo e Porta Crucifera che esce di scena dopo aver aperto la piazza con un V. informazione.it scrive

Giostra del Saracino, Porta Santo Spirito trionfa con un Elia Cicerchia da leggenda - Scappa via Porta Santo Spirito che conquista la sua lancia d’oro numero 41 con uno strepitoso Elia Cicerchia che deve cambiare il cavallo in extremis ma centra due volte il 5. Come scrive corrierediarezzo.it