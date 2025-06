Trevisani dopo Inter-Urawa | Ecco cosa manca ai nerazzurri di Chivu

Dopo l’entusiasmante vittoria dell’Inter sull’Urawa Red Diamonds, Riccardo Trevisani non si è trattenuto dal condividere la sua analisi. Il noto commentatore sportivo ha evidenziato i punti di forza e le lacune della squadra di Chivu, aprendo un dibattito acceso tra gli appassionati. Ma cosa manca realmente ai nerazzurri per raggiungere l’eccellenza? Scopriamolo insieme, analizzando le strategie e le potenzialità ancora da sfruttare.

Il noto commentatore sportivo Riccardo Trevisani ha analizzato la vittoria dell'Inter sull'Urawa Red Diamonds. Le sue parole a Canale 5. Tanti gli esperti che si sono cimentati nell'analisi di Inter – Urawa Red Diamonds. Tra questi anche il noto commentatore e telecronista Riccardo Trevisani, che si è espresso in questi termini su Canale 5. CARBONI, INTER E LAUTARO – «Carboni è un ragazzo forte e fa il trequartista di mestiere. L'ha presa anche con il piede meno buono e sono d'accordo sul fatto che all'Inter manchi un po' di fantasia e qualità alla squadra. Lautaro ha avuto due palloni e ha fatto un gol e preso una traversa.

