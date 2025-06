Trentino aliante precipita a Cima Bocche | 2 morti

Un tragico incidente scuote il Trentino: un aliante si è schiantato in zona Cima Bocche, causando la morte di due uomini di 55 e 56 anni. Lo schianto, avvenuto a circa 2.500 metri, ha lasciato nel dolore le comunità di Trento e Ala. L'allarme è stato dato da escursionisti al bivacco Lellici, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La tragica perdita richiama l’attenzione sulla sicurezza in alta quota e sull’importanza di prevenire tali tragedie.

Un aliante è precipitato in Trentino, in zona Cima Bocche, tra la val di Fassa e il Primiero. Gli occupanti sono morti sul colpo: si tratta di due uomini di 55 e 56 anni, di Trento e Ala. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, domenica, a una quota di 2.500 metri. L'allarme al 112 è arrivato da parte di un gruppo di escursionisti che si trovava al bivacco Lellici su cima Bocche. La Centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso e ha allertato le stazioni del Soccorso alpino e speleologico del Trentino di Moena e di San Martino di Castrozza. Il luogo dello schianto si trova nel comune di Moena.

