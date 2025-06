Trentacinque anni al servizio dei malati | la Giornata del Ringraziamento del Comitato Chianelli

Da oltre tre decenni, il Comitato Chianelli si dedica con passione ai malati, testimonianza di un impegno senza eguali. Quest’anno, circa 500 volontari si sono riuniti al Residence “Daniele Chianelli” per celebrare la Giornata del Ringraziamento, un momento di gratitudine e solidarietà . Con la partecipazione della presidente della Regione, Stefania Proietti, l’evento ha rafforzato i valori di comunità e speranza. Un’occasione speciale che ancora una volta dimostra come insieme si possano superare le sfide più difficili.

Circa 500 volontari si sono dati appuntamento al Residence “Daniele Chianelli” per festeggiare insieme la Giornata del Ringraziamento. L’incontro, che si svolge ogni anno, a cui ha preso parte anche la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha partecipato al pranzo insieme a presidente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trentacinque anni al servizio dei malati: la Giornata del Ringraziamento del Comitato Chianelli

In questa notizia si parla di: giornata - ringraziamento - chianelli - trentacinque

Giornata dell’infermiere: il plauso e il ringraziamento del Comune di Meldola a tutti gli operatori - In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, il Comune di Meldola esprime il suo profondo ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno e dedizione.

Il 22 Giugno sarĂ per noi un giorno speciale. Lo chiamiamo la Giornata del Ringraziamento e lo dedichiamo a tutte le persone che ci vogliono bene, ci sostengono, credono in noi donandoci tempo e amore. Lo dedichiamo a voi. volontari, amici sostenitori. L Vai su Facebook

Il Comitato Chianelli e la Giornata del Ringraziamento: 35 anni al fianco dei malati; Comitato Chianelli, domenica 22 la Giornata del Ringraziamento: 35 anni al fianco dei malati. Attesi oltre 400 volontari; Comitato Chianelli, domenica la Giornata del Ringraziamento.

Comitato Chianelli in festa per i suoi volontari - Domenica 22 giugno a partire dalle 9,30 centinaia di volontari, 400 quelli attesi, si daranno appuntamento al residence "Daniele Chianelli" di Perugia per festeggiare insieme la Giornata del ringrazia ... Si legge su msn.com

I volontari protagonisti del ringraziamento del Chianelli - la giornata del Ringraziamento del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" che si è svolta a Nocera Umbra. Lo riporta ansa.it