Treni guasto a convoglio su Bologna-Prato | ritardi di oltre tre ore

Grossi disagi e ritardi per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria sulla linea Bologna - Prato, è stata sospesa dalle 5:30 di oggi a causa di un inconveniente tecnico a un convoglio, fermo in prossimità di Vernio (Prato), ed è ora in graduale ripresa. Lo annuncia Rfi secondo cui lo stop alla circolazione a causa del guasto al convoglio ha comportato "sui treni direttamente coinvolti" ritardi "compresi tra 120 e 220 minuti", oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni.