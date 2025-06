Treni ancora disagi | un guasto sulla linea Bologna-Prato ha causato ritardi fino a 220 minuti

Dalle 10:30 è stata annunciata la graduale ripresa del servizio, offrendo un sospiro di sollievo ai pendolari. Tuttavia, i disagi causati dal guasto sulla linea Bologna-Prato hanno lasciato le persone in attesa di un’inevitabile ripercussione sulla giornata. La riparazione si è conclusa, ma l’intera tratta richiederà tempo per tornare alla normalità. Restate aggiornati per tutte le novità e i futuri sviluppi.»

Da stamattina alle 5:30 fino alla graduale ripresa dalle 10:30, la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Prato è stata sospesa per un problema tecnico a un treno che è rimasto fermo all’altezza di Vernio (Prato). La Rete ferroviaria italiana aveva avvertito che i treni avrebbero subito ritardi, cancellazioni e variazioni e così è stato: sempre Rfi ha spiegato che i ritardi sono stati “tra 120 e 220 minuti “. Dalle 10:30 è stata annunciata la graduale ripresa della circolazione. Il malcontento dei passeggeri, però, non è venuto meno: “Se sapevano dalle 5:30 che la circolazione era sospesa mi chiedo perché abbiano fatto partire lo stesso il nostro treno da Firenze alle 8:40, già in ritardo, per poi farci fermare qui a Prato, dove siamo in attesa da almeno 40 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treni, ancora disagi: un guasto sulla linea Bologna-Prato ha causato ritardi fino a 220 minuti

In questa notizia si parla di: treni - prato - ritardi - linea

Treni, problemi alla linea nel Milanese: ritardi fino a due ore per Alta velocità - Disagi significativi per i viaggiatori nel Milanese a causa di problemi sulla linea ferroviaria, in particolare a Melegnano.

Treni, linea Bologna-Prato sospesa: «Ritardi, variazioni e cancellazioni, attivate le corse con i bus» Vai su X

Trasporto pubblico locale, ritardi e cancellazioni treni regionali per lo sciopero Usb Vai su Facebook

Guasto a un treno blocca la linea Bologna-Prato: ritardi e cancellazioni; Guasto a un treno, stop sulla linea Bologna Prato: ritardi e cancellazioni; Treni, guasto a convoglio su Bologna-Prato: ritardi di oltre tre ore.

Guasto a un treno, stop sulla linea Bologna Prato: ritardi e cancellazioni - La circolazione è sospesa per un convoglio fermo tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. Da msn.com

Guasto a treno, 5 ore stop su Bologna-Prato, fino 220' ritardi - Prato per un guasto a un treno, fermatosi in prossimità di Vernio (Prato). Scrive msn.com