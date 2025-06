Tredici torri eoliche tra Viterbo Montefiascone e Celleno | i Comuni fanno ricorso

Tredici torri eoliche tra Viterbo, Montefiascone e Celleno stanno suscitando un acceso dibattito tra i comuni coinvolti. In vista della scadenza del 28 giugno, si valutano azioni legali congiunte contro il progetto promosso dalla società Fred Olsen Renewables Italy srl. Un passo deciso per tutelare il territorio e le comunità locali. La questione si fa sempre più complessa: scopriamo insieme le ragioni di questa opposizione.

In vista della scadenza del 28 giugno, i comuni di Viterbo, Montefiascone e Celleno stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso congiunto contro il progetto per la realizzazione di un parco eolico promosso dalla società Fred Olsen Renewables Italy srl.

