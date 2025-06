Tre siti nucleari colpiti dall' attacco Usa | tutto su Natanz Fordow e Isfahan

Stamattina presto, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani principali: Natanz, Fordow e Isfahan, con aerei da guerra e sottomarini. Questa mossa drammatica rischia di innescare un’escalation nel Medio Oriente, coinvolgendo direttamente Israele e alimentando tensioni globali. Il presidente Trump ha dichiarato che l’obiettivo è neutralizzare la capacità di arricchimento nucleare dell’Iran, ma le conseguenze di questa escalation sono ancora tutte da scrivere.

