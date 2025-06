Tre feriti e una dozzina di identificati Conte | L' ex caserma Serena va chiusa

Tre feriti e una dozzina di persone identificate: l'ex caserma Serena rischia di chiudere. Il sindaco Mario Conte, sconvolto dall'episodio violento avvenuto venerdì sera, si prepara a mettere fine a questa situazione di tensione. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Conte avrebbe chiesto misure urgenti per garantire sicurezza e ordine, decidendo di agire con fermezza per tutelare la comunità e ripristinare la tranquillità.

Il sindaco Mario Conte è intenzionato a mettere la parola fine sull'ex caserma Serena dopo la clamorosa rissa avvenuta venerdì sera, 20 giugno, all'esterno del centro accoglienza al confine tra i comuni di Treviso e Casier. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Conte avrebbe chiesto.

