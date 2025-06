Tre club coinvolti e Kolo Muani saluta la Juve | dalla Premier il sostituto

Il mercato estivo infiamma ancora le voci di spostamenti e sorprese, con tre club coinvolti e Kolo Muani che saluta la Juventus. La sua partenza apre un nuovo capitolo, mentre dalla Premier arrivano segnali di un sostituto pronto a sorprendere. Torino si prepara a un colpo di scena inaspettato: il futuro dell’attaccante bianconero potrebbe essere scritto proprio ora, lasciando tutti senza parole.

La girandola di bomber fa perdere l’attaccante alla Juve: tre club coinvolti, arriva lui a Torino per un colpo di scena davvero inaspettato (Ansa Foto) – SerieAnews Due gol ed una prestazione scintillante, quasi a voler dimostrare come può essere lui l’attaccante titolare della Juventus, senza andare altrove la soluzione. Kolo Muani si è presentato negli Stati Uniti ed al Mondiale per Club tirato a lucido ed ha iniziato la manifestazione proprio come aveva dato il via alla sua avventura bianconera. Ricordate? Il gol all’esordio a Napoli (inutile ai fini del risultato con gli azzurri che vinsero ugualmente), poi due doppiette per un totale di cinque gol in tre gare. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Tre club coinvolti e Kolo Muani saluta la Juve: dalla Premier il sostituto

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

Pagelle Juve: Conceicao baller, Thuram Gulliver, Kolo Muani da Hollywood Tutti i voti e i giudizi dei bianconeri di Tudor dopo il convincente esordio con manita all'Al Ain nel Mondiale per Club Un esordio migliore non poteva esserci. Il Mondiale per Club della Vai su Facebook

La Juventus su "X": "Secondo appuntamento del Mondiale per Club" - La Juventus, sul proprio account "X", ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match contro il Wydad, in programma stasera a partire dalle 18:00, ora italiana, e valido per ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala - lusso per Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club, come farà la Juventus a riscattarli? Riporta sport.virgilio.it