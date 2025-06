Travolto da moto nella notte gravissimo un anziano

Una notte drammatica ad Arezzo, dove un incidente tra uno scooter condotto da un minore e un anziano pedone ha avuto conseguenze gravissime. L’impatto violento lungo le strade di Chiassa Superiore ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi, lasciando la comunità sotto shock. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della massima attenzione sulla sicurezza stradale: scopriremo i dettagli di questa tragica notte e le prime indagini in corso.

Arezzo, 22 giugno 2025 – Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì in localitĂ Chiassa Superiore, alle porte di Arezzo. Coinvolti una minore alla guida di uno scooter e un pedone anziano. L’allarme è scattato alle 2 quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la richiesta urgente di soccorso per un violento impatto avvenuto lungo la strada principale del centro abitato. Immediato l’intervento sul posto di numerosi mezzi di emergenza: l’automedica di Arezzo, un’ambulanza infermieristica proveniente da Subbiano, l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da moto nella notte, gravissimo un anziano

In questa notizia si parla di: notte - anziano - travolto - moto

Travolto nella notte mentre spingeva la moto: vicesindaco ucciso da un’auto pirata - Una notte tragica per il nostro paese: il vicesindaco Antonio, mentre cercava di riportare a casa la sua moto, è stato vittima di un incidente mortale causato da un'auto pirata lungo la provinciale 10.

Tutta la notte in ostaggio dei truffatori: salvato anziano di 91 anni - Rimini, 14 maggio 2025 – Un uomo di 22 anni è stato arrestato mentre tentava di truffare un anziano di 91 anni, costringendolo a rimanere in ostaggio per tutta la notte.

+++ Altri tre incidenti stradali, uno mortale +++ Si rimane attoniti a seguito di altri tre incidenti stradali nel Catanese, di cui uno tristemente fatale, due avvenuti nella notte appena trascorsa e uno ieri Il primo è avvenuto ieri a Paternò: lo scontro tra uno scooter Vai su Facebook

Travolto da moto nella notte, gravissimo un anziano; Moto sulla Consolare. Anziano ciclista travolto; Incidente in via Lincoln, pedone investito da un'auto mentre attraversa la strada: è grave.

Travolto da moto nella notte, gravissimo un anziano - Il 77enne trasportato alle Scotte con l’elisoccorso: è in prognosi riservata ... Si legge su lanazione.it

Romanina, anziano travolto e ucciso da una moto mentre attraversa: è la terza vittima in quel tratto - L'anziana è morta in ospedale qualche giorno dopo per le ferite riportate. Riporta fanpage.it