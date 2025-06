Transenne perenni sulla buca | Quando arrivano gli operai?

Le buche e i transenne perenni sulla strada, come segnalato dal lettore Alberti, rappresentano un pericolo costante per la viabilità, soprattutto in viale della Vittoria. La presenza di barriere permanenti, spesso senza una soluzione definitiva, crea disagi e rischi quotidiani per automobilisti e pedoni. Quando arriveranno finalmente gli operai per riparare queste zone danneggiate? La risposta potrebbe arrivare proprio grazie a una maggiore attenzione e interventi tempestivi.

Le buche, possono essere considerate di modesta entità ma che sono ugualmente pericolose per la viabilità. Una segnalazione si riferisce al viale della Vittoria dove dice il lettore Alberti: "Da parecchi mesi persiste un transennamento perenne che non vede mai una possibile soluzione". Dalla foto che allega pare di capire trattarsi del transennamento di una grossa buca o comunque di un grave danneggiamento della sede stradale da mettere in sicurezza ad evitare che qualcuno possa finirci sopra rovinando il proprio mezzo e magari facendosi male fisicamente. Il transennamento costituiva l’intervento urgente e provvisorio da effettuare in attesa dei lavori di sistemazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Transenne perenni sulla buca: "Quando arrivano gli operai?"

In questa notizia si parla di: buca - transenne - perenni - arrivano

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Transenne perenni sulla buca: Quando arrivano gli operai?.

Transenne perenni sulla buca: "Quando arrivano gli operai?" - Le buche, possono essere considerate di modesta entità ma che sono ugualmente pericolose per la viabilità. Lo riporta msn.com

Ruspe, transenne e la grande buca: i lavori fermi in via Pietrapiana a Firenze (e il testimone dal cielo ogni giorno per 10 giorni) - La decisione di mettere sottosopra una strada per spostare i cassonetti di pochi metri, ai residenti non era affatto piaciuta. Riporta corrierefiorentino.corriere.it