Tragico incidente sulla via Latina | muore Gianni Gelfusa grave una ragazza di 24 anni

Un drammatico incidente sulla via Latina nel Frusinate ha sconvolto la comunità: a perdere la vita è Giovanni Gelfusa, 55 anni, e una giovane di 24 anni versa in gravi condizioni. La tragedia, avvenuta tra Castrocielo e Aquino, ha lasciato tutti senza parole. Restate aggiornati su questa terribile vicenda, perché ogni dettaglio conta in momenti così dolorosi. Continua a leggere per scoprire cosa è successo realmente...

Dramma nel Frusinate: schianto fatale per un 55enne. Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, nel Frusinate, lungo la via Latina, tra i comuni di Castrocielo e Aquino. A perdere la vita è stato Giovanni Gelfusa, conosciuto da tutti come Gianni, un uomo di 55 anni residente a Pontecorvo. Con lui viaggiava una ragazza di 24 anni, ora ricoverata in condizioni critiche. L'impatto: auto fuori strada contro un muretto. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto coinvolta, una Smart grigia, stava percorrendo la strada di campagna quando è uscita improvvisamente fuori strada, andando a schiantarsi contro il muretto di una recinzione.

