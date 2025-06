Tragico incidente in corso Venezia | è morto il 15enne che viaggiava a bordo del monopattino

Un tragico incidente sulla Corso Venezia a Torino ha sferzato la comunità: un ragazzo di soli 15 anni, in sella al suo monopattino, ha perso la vita dopo uno scontro fatale con una Mercedes. Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, il giovane è deceduto all'ospedale Giovanni Bosco. Una tragedia che scuote e lascia tutti con il fiato sospeso, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza stradale.

Non c'è stato nulla da fare per il giovane ragazzo di 15 anni, portato all'ospedale Giovanni Bosco di Torino in condizioni disperate. Il 15enne viaggiava a bordo di un monopattino quando, all'angolo tra via Breglio e corso Venezia, è avvenuto lo scontro con un'auto, una Mercedes.

