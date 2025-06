Tragico incidente a Pontedera | muore a 17 anni durante la Notte Bianca

Una tragica perdita scuote Pontedera durante la notte bianca: Raid Amir, un giovane di soli 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso tutta la comunità. Mentre la città si godeva la festa, il destino ha riscritto le sorti di questa giovane vita, lasciando un vuoto profondo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma il dolore è già palpabile. Una tragedia che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Una giovane vita spezzata nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Pontedera, durante lo svolgimento della tradizionale Notte Bianca che ha richiamato migliaia di visitatori in città. Raid Amir, 17 anni, residente a Ponsacco, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Tosco Romagnola, all’altezza di via Castelli. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri, il ragazzo sarebbe stato investito da uno scooter guidato da un coetaneo mentre attraversava la strada. Inizialmente si era ipotizzato un coinvolgimento di un’auto, ma successivamente è emerso che il mezzo a due ruote è stato la causa dell’impatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragico incidente a Pontedera: muore a 17 anni durante la Notte Bianca

