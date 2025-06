Tragedia sulle Dolomiti | muore Simone Navarini 29 anni durante una scalata

Una tragica perdita scuote il cuore delle Dolomiti e dell’alpinismo italiano: Simone Navarini, 29 anni, presidente della Sezione SAT di Ravina e stimato docente, ha perso la vita durante una scalata nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Un incidente che lascia un vuoto incolmabile nella comunità, ricordando a tutti quanto l’avventura possa essere imprevedibile e quanto sia preziosa ogni attimo in alta quota. La sua passione e dedizione resteranno per sempre un esempio.

Un vuoto incolmabile ha colpito ieri sera la comunità trentina e il mondo dell’alpinismo italiano. Simone Navarini, 29 anni, presidente della Sezione SAT di Ravina e docente all’istituto tecnico Buonarroti, è morto durante una scalata sulle Dolomiti di Brenta, nei pressi di malga Spora. Il dramma si è consumato nella tarda serata del 20 giugno. Simone stava concludendo un’ascensione sul Sasso San Giovanni, una delle pareti più affascinanti ma anche impegnative dell’area. Mentre procedeva nella discesa in corda doppia, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 60 metri, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia sulle Dolomiti: muore Simone Navarini, 29 anni, durante una scalata

