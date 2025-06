Tragedia in piscina nel bresciano bambino muore a 4 anni

Una tragedia sconvolge il Brescia: un bambino di appena 4 anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina. Le speranze si sono spezzate la sera quando i medici dell’ospedale di Bergamo hanno dichiarato il decesso, nonostante l’ultima, fragile speranza della famiglia. Un dramma che scuote la comunità , ricordandoci quanto sia fondamentale garantire la sicurezza nei luoghi di svago per i più piccoli.

Le flebili speranze si sono definitivamente spente in serata. Quando i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dichiarato il decesso di un bambino di quattro anni che venerdì pomeriggio era caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e la famiglia fino all'ultimo ha sperato comunque.

