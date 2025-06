Tragedia in centro trovato morto nel giardino di casa

Un tragico episodio scuote Sant’Arpino: un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nel giardino di casa, lasciando la comunità sotto shock. La scoperta, fatta dai familiari, ha immediatamente attivato i soccorsi, che sono arrivati sul posto con un’ambulanza. Le circostanze di questa drammatica perdita sono ancora da chiarire, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Tragedia a Sant’Arpino dove un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all’interno del giardino della propria abitazione, in via don Minzioni. A fare la scoperta sono stati i familiari dell’uomo che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza con il personale sanitario che. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tragedia in centro, trovato morto nel giardino di casa

