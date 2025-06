Tragedia di Cima Lastei la vittima è Giuseppe Tararan

Tragedia nelle Pale di San Martino: Giuseppe Tararan, alpinista e istruttore del Cai di Cittadella, ha perso la vita in un incidente che ha scosso l'intera comunità. A 64 anni, con una lunga passione per le montagne, Tararan ci lascia un esempio di dedizione e coraggio. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per tutti gli amanti della montagna e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

È l'alpinista e istruttore del Cai di Cittadella Giuseppe Tararan, 64 anni di San Pietro in Gù in provincia di Padova (ma originario della provincia di Vicenza), la vittima dell'incidente mortale avvenuto nel gruppo delle Pale di San Martino. L'uomo ha perso la vita dopo essere caduto una.

