Tragedia di Cima Lastei la vittima è Giuseppe Tararan

Tragedia sulle Pale di San Martino: Giuseppe Tararan, alpinista e stimato istruttore del Cai di Cittadella, ha perso la vita in un incidente fatale. La sua passione per le montagne e il suo spirito avventuroso sono stati spezzati in un attimo, lasciando un vuoto nel cuore della comunità . Un dramma che ricorda quanto il rispetto della natura sia fondamentale. La sua memoria resterà viva tra chi condivideva il suo amore per l’alpinismo.

È l'alpinista e istruttore del Cai di Cittadella Giuseppe Tararan, 64 anni di San Pietro in Gù in provincia di Padova (ma originario della provincia di Vicenza), la vittima dell'incidente mortale avvenuto nel gruppo delle Pale di San Martino. L'uomo ha perso la vita dopo essere caduto una.

Tragedia nelle Pale di San Martino: Giuseppe Tararan, alpinista e istruttore del Cai di Cittadella, ha perso la vita in un incidente che ha scosso l'intera comunità.

