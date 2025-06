Tragedia choc alla festa sei ragazzini giù dal balcone | ambulanze e carabinieri sul posto

Una serata di festa si è trasformata in tragedia per un gruppo di adolescenti romani. Tutto è accaduto nella tarda serata di sabato, durante un evento privato organizzato in una sala ricevimenti lungo la via Cassia, alla periferia nord della capitale. Intorno alle 22:30, sei ragazzi si trovavano all’esterno della struttura, in un’area panoramica dove si erano radunati per scattare una foto ricordo. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, i giovani si sarebbero appoggiati a una ringhiera decorativa, composta da pilastrini ornamentali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

