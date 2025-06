Tragedia alla festa di fine scuola il dolore della famiglia | Fiducia nella giustizia

Un dolore profondo e incolmabile ha colpito le famiglie dei giovani coinvolti, mentre la comunità si stringe nel cordoglio. Riccardo Tascini, solo 13 anni, è stato vittima di una tragica fatalità durante quella che doveva essere una giornata di celebrazione e spensieratezza. La fiducia nella giustizia resta ferma: ora, il focus è su un’indagine rigorosa e trasparente, per fare luce su quanto accaduto e onorare la memoria di Riccardo.

Perugia, 22 giugno 2025 – Hanno fiduci a nella giustizia i genitori di Riccardo Tascini. Sicuri che chi indaga sulla morte del figlio faccia pienamente luce su quanto accaduto domenica scorsa a Pieve Caina di Marsciano, in quel terreno dell’azienda agricola dove il 13enne e i suoi compagni di classe festeggiavano la fine della scuola. Sono assistiti dall’avvocato Francesco Blasi. Per farsi domane ulteriori ci sarà tempo, ora è il momento del dolore che non lascia spazio ad altro, se non alla necessità di andare avanti in qualche modo, anche e soprattutto per gli altri due figli della famiglia. Come e perché arriveranno con il tempo, quello delle indagini dei carabinieri della compagnia di Todi, coordinati dalla Procura di Spoleto che ha aperto un fascicolo dove si ipotizza il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia alla festa di fine scuola, il dolore della famiglia: “Fiducia nella giustizia”

