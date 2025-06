Tragedia al mare Manuel ha malore improvviso e muore a 14 anni

Una giornata di sole e spensieratezza si è improvvisamente trasformata in un incubo sulle spiagge di Margherita di Savoia. Manuel, un ragazzo di soli 14 anni, ha avuto un malore improvviso mentre era in mare e non ce l’ha fatta. La tragedia ha sconvolto tutta la comunità, lasciando familiari e amici sotto shock. Un dramma che ricorderemo per sempre, ricordandoci di quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

– Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia sulle spiagge di Margherita di Savoia, lungo la costa pugliese, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita a causa di un improvviso e fatale malore mentre era in mare. Un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e lasciato familiari, amici e bagnanti sotto shock. Leggi anche: Meteo, addio al caldo: temporali e crollo delle temperature fino a 15 gradi Leggi anche: Tremenda frana, escursionisti travolti in montagna: è successo all’improvviso (VIDEO) Il malore improvviso e l’intervento tempestivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia al mare, Manuel ha malore improvviso e muore a 14 anni

