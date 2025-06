Traffico Roma del 22-06-2025 ore 19 | 30

Se il traffico di Roma del 22 giugno 2025 alle ore 19:30 vi sembra un labirinto, non siete soli. La redazione di Luceverde Lazio, grazie all’esperienza di Sonia Cerquetani, monitorizza in tempo reale le criticità sulla rete stradale, tra lavori e chiusure. Scopri come affrontare al meglio il viaggio, evitando stress e ritardi, perché conoscere le strade è il primo passo per muoversi con serenità nel caos urbano.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione studio Sonia cerquetani in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria per il rifacimento del manto stradale fino al 9 luglio senso unico alternato tra Passo Corese e il casello di Fiano Romano nelle due direzioni possibili rallentamenti in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atena e Atina superiore nelle due direzioni il traffico è deviato sulla provinciale 259 per il trasporto ferroviario oggi sulle linee Roma Velletri Roma Albano Laziale Roma Frascati e Roma Napoli via Cassino lavori alle stazioni di Roma Casilina e Ciampino cancellazioni per alcuni treni regionali previste corse con bus e in tema di trasporto pubblico a Roma anche oggi la metro C è chiusa in le navette bus M C ed MC3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea alle 23:30 ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-06-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - direzioni - provincia

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Ultim'ora, traffico rallentato in entrambe le direzioni Vai su Facebook

Sulla #SS2 "Cassia", da lunedì 23 giugno fino a settembre sarà avviata la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione della galleria "Torrenieri" a Montalcino (km 194,200), in provincia di Siena, il tunnel sarà chiuso al traffico Vai su X

Tragedia sulla Pontina: un morto in un incidente, strada chiusa in direzione Roma; Incidente tra Monserrato e Selargius: traffico in tilt sulla 554; Strade, chiusura del Ponte Rio Torto sulla Nuova Estense. Le modifiche definitive alla viabilità per i prossimi giorni.

Roma, maxi operazione antidroga in città e provincia: 26 in manette - Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ... Scrive msn.com

Traffico di droga tra Roma, Latina e la Calabria, 11 arresti - Arrestate dai carabinieri 11 persone accusate associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e incendio doloso in concorso. Come scrive msn.com