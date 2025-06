Traffico Roma del 22-06-2025 ore 14 | 30

Se state pianificando un viaggio o una semplice uscita nella zona di Roma e provincia, è fondamentale conoscere le ultime novità sul traffico. La redazione di Luceverde Lazio, guidata da Sonia Cerquetani, segnala importanti interventi come il rifacimento del manto stradale sulla Salaria e la chiusura temporanea della superstrada Sora-Atina. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e arrivare puntuali a destinazione.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione studio Sonia cerquetani in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria per il rifacimento del manto stradale fino al 9 luglio senso unico alternato tra Passo Corese e il casello di Fiano Romano nelle due direzioni possibili rallentamenti in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atena e Atina superiore nelle due direzioni il traffico è deviato sulla provinciale 259 per il trasporto ferroviario oggi sulle linee Roma Velletri Roma Albano Laziale Roma Frascati e Roma Napoli via Cassino lavori alle stazioni di Roma Casilina e Ciampino cancellazioni per alcuni treni regionali previste corse con bus e in tema di trasporto pubblico a Roma anche oggi la metro C è chiusa in le navette bus M C ed MC3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea alle 23:30 ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-06-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - direzioni - provincia

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Ultim'ora, traffico rallentato in entrambe le direzioni Vai su Facebook

Sulla #SS2 "Cassia", da lunedì 23 giugno fino a settembre sarà avviata la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione della galleria "Torrenieri" a Montalcino (km 194,200), in provincia di Siena, il tunnel sarà chiuso al traffico Vai su X

Tragedia sulla Pontina: un morto in un incidente, strada chiusa in direzione Roma; Strade, chiusura del Ponte Rio Torto sulla Nuova Estense. Le modifiche definitive alla viabilità per i prossimi giorni; Incidente tra Monserrato e Selargius: traffico in tilt sulla 554.

Autostrada A1, veicolo in fiamme: tanto fumo e traffico bloccato - Un veicolo è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1. Come scrive msn.com

Traffico di droga tra Roma, Latina e la Calabria, 11 arresti - Arrestate dai carabinieri 11 persone accusate associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e incendio doloso in concorso. Segnala msn.com