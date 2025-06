Traffico Roma del 22-06-2025 ore 08 | 30

Se pianifichi di muoverti a Roma il 22 giugno 2025 alle 8:30, tieni presente che la città si sta preparando a importanti lavori di riqualificazione urbana. La chiusura temporanea della corsia vicino a Termini e le modifiche su alcune strade principali potrebbero causare inevitabili disagi al traffico. Per restare aggiornato e evitare sorprese, consulta i nostri consigli e strumenti di navigazione.

Luceverde Roma vai trovati dalla redazione da domani lunedì 23 giugno lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento sarà chiusa la corsia al lato di Termini tra via Gioberti e via Cavour inevitabili disagi al traffico in tutta la zona intanto proseguono i lavori su via Baldo degli Ubaldi è in via Angelo Emo riduzione di carreggiata tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via Anastasio II verso via Candia i lavori andranno avanti fino al 4 di agosto alle 21 alle Terme di Caracalla concerto di Alex Britti disagi al traffico previsto in tutta la zona per il trasporto ferroviario oggi sulle linee Roma Velletri Roma Albano Laziale Roma Frascati in Roma Napoli via Cassino lavori alle stazioni di Roma Casilina e Ciampino cancellazioni per alcuni treni regionali previste corse con bus anche oggi la metro C in sostituzione le navette bus M C ed MC3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea alle 23:30 ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

