Traffico Lazio del 22-06-2025 ore 17 | 30

Se vi state preparando a partire nel Lazio il 22 giugno 2025 alle 17:30, è fondamentale conoscere lo stato del traffico per pianificare al meglio i vostri spostamenti. La nostra redazione di Studio Sonia Cerquetani vi tiene aggiornati sulle principali criticità in provincia di Rieti e Frosinone, dove lavori in corso e chiusure temporanee potrebbero influire sulla vostra percorrenza. Restate con noi per tutte le novità sulla viabilità locale e regionale.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione studio Sonia cerquetani in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria per il rifacimento del manto stradale fino al 9 luglio senso unico alternato tra Passo Corese e il casello di Fiano Romano nelle due direzioni possibili rallentamenti in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atena e Atina superiore nelle due direzioni il traffico è deviato sulla provinciale 259 per il trasporto ferroviario oggi sulle linee Roma Velletri Roma Albano Laziale Roma Frascati e Roma Napoli via Cassino lavori alle stazioni di Roma Casilina e Ciampino cancellazioni per alcuni treni regionali previste corse con bus e in tema di trasporto pubblico a Roma anche oggi la metro C è chiusa in le navette bus M C ed MC3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea alle 23:30