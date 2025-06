Traffico Lazio del 22-06-2025 ore 09 | 30

Se devi muoverti nel Lazio il 22 giugno 2025 alle 9:30, tieni presente che a Roma la mattina sarà caratterizzata da importanti lavori di riqualificazione urbana in Piazza dei Cinquecento, che comporteranno chiusure e disagi al traffico. La redazione di Luceverde Roma ti consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti, considerando le alternative e i percorsi alternativi fino al completamento dei lavori. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli pratici!

Luceverde Roma vai trovati dalla redazione da domani lunedì 23 giugno lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento sarà chiusa la corsia al lato di Termini tra via Gioberti e via Cavour inevitabili disagi al traffico in tutta la zona intanto proseguono i lavori su via Baldo degli Ubaldi è in via Angelo Emo riduzione di carreggiata tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via Anastasio II verso via Candia i lavori andranno avanti fino al 4 di agosto alle 21 alle Terme di Caracalla concerto di Alex Britti disagi al traffico previsto in tutta la zona per il trasporto ferroviario oggi sulle linee Roma Velletri Roma Albano Laziale Roma Frascati in Roma Napoli via Cassino lavori alle stazioni di Roma Casilina e Ciampino cancellazioni per alcuni treni regionali previste corse con bus anche oggi la metro C in sostituzione le navette bus M C ed MC3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea alle 23:30 ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.