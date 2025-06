Tradizioni verso il Gioco del Ponte | presentato il nuovo Palio della Vittoria

Le tradizioni fiorentine si preparano a vivere un momento di grande emozione con la presentazione del nuovo Palio della Vittoria. Manca ormai poco al tanto atteso Gioco del Ponte, evento che unisce storia, passione e spirito di squadra. Sabato 28 giugno, il Ponte di Mezzo sarĂ teatro di sfide epiche e celebrazioni che rinnovano il legame tra cittadini e radici antiche. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura e la tradizione toscana.

E' iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per sabato 28 giugno, quando sul Ponte di Mezzo si svolgerĂ il Gioco del Ponte, con la Mostra delle Parti e la Battaglia sul Ponte tra Mezzogiorno e Tramontana. In piazza XX Settembre nella mattinata di sabato 21 giugno si è svolta la cerimonia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tradizioni, verso il Gioco del Ponte: presentato il nuovo Palio della Vittoria

In questa notizia si parla di: ponte - gioco - tradizioni - presentato

Tradizioni, verso il Gioco del Ponte: traffico modificato per il montaggio del carrello - Prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile del Gioco del Ponte 2025! In occasione di questa tradizione secolare, la città si trasforma per permettere il montaggio del carrello e lo svolgimento della storica sfida.

Gioco del Ponte: donati due targoni storici alla Mostra permanente delle tradizioni di Pisa - Il Gioco del Ponte di Pisa si arricchisce di un nuovo e affascinante tassello: due targoni storici, donati dalla famiglia Trivella, che raccontano le origini e la tradizione di questa celebre manifestazione.

LUCERA CAPITALE CULTURA PUGLIA 2025: NASCE IL QUADERNO DIDATTICO “UNA CITTÀ PER GIOCARE!” Martedì 27 maggio la presentazione con l’attore Antonio Stornaiolo Sarà presentato martedì 27 maggio alle ore 11.30, presso la Biblioteca Com Vai su Facebook

Tradizioni, verso il Gioco del Ponte: presentato il nuovo Palio della Vittoria; Gioco del Ponte, donazione di due targoni storici alla Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identitĂ di Pisa; Gioco del Ponte, presentato Palio della vittoria.

Realizzato dal pittore Thomas Ferretti il palio per il vincitore del Gioco del Ponte - È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per sabato 28 giugno quando sul Ponte di Mezzo si svolgerà il Gioco del Ponte, con la Mostra delle Parti e la Battaglia sul Ponte tra Mezzogiorno ... Riporta msn.com

In regalo "Coloriamo il Gioco del Ponte" - Iniziativa a cura de La Nazione con l’associazione degli "Amici" ... Scrive msn.com