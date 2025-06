Tradimento replica puntata 22 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

Se hai perso la puntata di oggi di Tradimento, non preoccuparti: puoi recuperarla facilmente in streaming su Mediaset. La soap turca continua a sorprendere con colpi di scena avvincenti, come Ozan che sospetta che il suicidio di Ipek sia una messa in scena. Rivedi l'episodio 112 della seconda stagione e immergiti ancora di più nelle vicende di questa appassionante soap. Non perdere nemmeno un momento di questa emozionante storia!

Nuovo appuntamento oggi – domenica 22 giugno  – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Ozan è convinto che il suicidio di Ipek sia tutta una messa in scena, ma cerca di convincere Sezai a credere che Ipek si sia salvata dall’incidente e sia riuscita a uscire dall’auto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 112 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 22 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

