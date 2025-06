Tradimento anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025 | Sezai rinnega Ipek e sposa Güzide

Prepariamoci a una settimana ricca di colpi di scena in Tradimento, dal 23 al 27 giugno 2025. Sezai rinnega Ipek e si unisce in matrimonio con Güzide, segnando un nuovo capitolo nella sua vita, mentre le tensioni non mancano. Tra amori, tradimenti e incidenti sul lavoro, gli eventi si intensificano, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. La soap continua a sorprendere, e questa volta, nulla sarà come prima...

© Mediaset Infinity Due cambiamenti importanti attendono Ali Sezai Okuyan nelle prossime puntate di Tradimento. L'avvocato decide infatti di "ripudiare" la figlia Ipek, colpevole di avere inscenato il suo suicidio, e si decide finalmente a sposare l'amata Güzide Özgüder. Tuttavia, anche se le nozze vanno avanti senza alcun tipo di intoppi, i festeggiamenti vengono rimandati a causa di un incidente sul lavoro in cui resta coinvolto Kahraman, il genero della sposa. Maggiori info nelle trame che seguono. Da questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Ecco le anticipazioni.

Nelle puntate di Tradimento in onda da lunedì 23 a sabato 28 giugno su Canale 5, Ipek metterà in scena una drammatica farsa, facendo credere a Sezai di essersi suicidata gettandosi con l'auto nel lago. In preda all'angoscia, Sezai chiederà ai soccorritori di c

Per fortuna in tempo utile! Ora chissà le ulteriori mosse della psicopatica Ipek sopratutto contro le sua acerrima e atavica nemica Guzide. Povero Sezai!