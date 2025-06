Tradimento anticipazioni 23 giugno | Yesim trova Ipek

Non perdere gli aggiornamenti su Tradimento, la soap turca che tiene tutti col fiato sospeso! Con le ricerche di Ipek ancora in corso, Yesim decide di agire di sua iniziativa, creando suspense e tensione. Curiosi di scoprire cosa succederà nel prossimo episodio di lunedì 23 giugno? Resta con noi e preparati a vivere un altro episodio ricco di colpi di scena prima della pausa estiva.

Proseguono le ricerche di Ipek, ma Yesim ha un'idea. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie in onda su Canale 5. Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. La soap turca andrà in onda alle 14.10, con gli ultimi episodi prima dello stop di luglio e agosto. Mentre continuano le ricerche di Ipek, Yesim ha un'idea e decide di muoversi per conto proprio, Ma scopriamo meglio cosa succederà nel prossimo episodio di lunedì 23 giugno. Dov'eravamo rimasti Ipek ha litigato con il padre ed è scappata da casa; poco dopo, gli ha inviato un video in cui dichiarava di volersi suicidare.