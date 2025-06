Tradimento Anticipazioni 23 giugno 2025 | Yesim stana e smaschera Ipek!

Il 23 giugno 2025, il mistero di Tradimento si infittisce tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Yesim, determinata e coraggiosa, mette a nudo Ipek, smascherandola senza pietà. Cosa scoprirà la protagonista in questa puntata imperdibile? Preparatevi a un episodio ricco di tensione, emozioni e rivelazioni che cambieranno tutto. Continua a leggere per scoprire i dettagli esclusivi di questa avvincente vicenda.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 23 giugno 2025 su Canale 5: Yesim si mette sulle tracce di Ipek. e la trova!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 23 giugno 2025: Yesim stana e smaschera Ipek!

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni - giugno - yesim

Tradimento, anticipazioni 3 giugno: Yesim e Umit soci, Serra in ansia per Selin - Il drama di "Tradimento" continua a tenerci col fiato sospeso! Domani, alle 14.10 su Canale 5, Yesim e Umit si lanciano in una nuova avventura imprenditoriale nel mondo del catering, ma l'ansia per Selin aleggia come un'ombra.

Ipek contro Yesim! Clicca sul link qui sotto per leggere le #Anticipazioni della puntata di #Tradimento che andrà in onda oggi https://www.filmeter.net/tv/tradimento-anticipazioni-puntata-16-giugno-2025-ipek-contro-yesim.php Vai su Facebook

#tradimento Vai su X

Tradimento, le anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025; Tradimento 2, anticipazioni 23 giugno: Yesim cerca Ipek; Tradimento, le anticipazioni di domani 23 giugno: Yesim intensifica le ricerche di Ipek.

Tradimento 2, anticipazioni 23 giugno: Yesim cerca Ipek - La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda lunedì 23 giugno su Canale 5. Da informazione.it

Tradimento 2, puntata del 23 giugno: Yesim alla ricerca di Ipek - La seconda stagione di Tradimento , la serie turca che tiene incollati gli spettatori di Canale 5, prosegue con un nuovo episodio in onda lunedì 23 giugno a partire dalle 14:15. Scrive informazione.it