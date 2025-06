Tra proxy e cyber, come reagirà l’Iran. Parla Trenta (Swansea).

In un clima di crescente tensione internazionale, l’attenzione si concentra sugli sviluppi tra Iran e potenze occidentali. Servizi di intelligence e forze dell’ordine italiane sono in allerta massima, pronti a rispondere a eventuali ripercussioni delle recenti azioni militari americane. La paura di escalation e di rischi per le comunità e le sedi diplomatiche rende urgente monitorare da vicino questa delicata situazione, perché la pace globale potrebbe essere ancora più fragile di quanto sembri.

Servizi d’intelligence e forze dell’ordine italiani sono in “allerta massima” dopo i bombardamenti americani contro tre siti nucleari iraniani. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in collegamento con il Tg5 Mediaset, parlando di “rischi” per le presenze americane e israeliane, come basi militari e sedi diplomatiche, ma anche per i luoghi di culto ebraici. “Non abbiamo segnali di rischi diretti per il nostro Paese perché l’Iran ha sempre visto l’Italia come un Paese non tra i più ostili, seppur da sempre abbiamo condannato la costruzione delle armi atomiche”, ha spiegato ancora il ministro. 🔗 Leggi su Formiche.net