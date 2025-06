Tra i palazzi distrutti a Tel Aviv le macerie dopo l’attacco missilistico iraniano – Video

Nel cuore di Tel Aviv, le immagini delle macerie testimoniano la crudele realtà di un attacco missilistico iraniano. Edifici sventrati e civili in cerca di conforto dipingono un quadro drammatico di devastazione e speranza. I soccorritori israeliani lavorano senza sosta tra le macerie, mentre i recenti bombardamenti alimentano tensioni sempre più acute nella regione. Questa escalation apre un capitolo difficile per il futuro di Israele e della sua stabilità.

Palazzi completamente distrutti, edifici sventrati. I primi soccorritori israeliani ispezionano le costruzioni danneggiate e assistono i civili a Tel Aviv dopo le nuove ondate di missili lanciati dall' Iran. Le forze armate iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira diversi siti in Israele dopo gli attacchi statunitensi contro siti nucleari chiave.

