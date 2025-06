Tra arte memoria e visione Casa Elenère accende la luce sulla gioielleria delle cento torri

trasformato un luogo di culto in un palcoscenico di creatività, lasciando tutti incantati. Casa Elenère si afferma come un punto di riferimento per chi desidera scoprire l’arte, la memoria e una visione innovativa della gioielleria, pronta a scrivere nuove pagine di bellezza e significato. Un debutto che ha segnato l’inizio di un viaggio emozionante nel cuore dell’artigianato contemporaneo.

Ieri sera, in una chiesa sconsacrata nel cuore di Ascoli, è nato qualcosa di unico: Casa Elenère. Non solo un atelier, ma un tempio contemporaneo dove la gioielleria diventa linguaggio identitario, riflessione estetica e rinascita artigianale. L’evento inaugurale ha emozionato e stupito, trasformando l’antico Seminario Vescovile di Palazzo Morelli in una scenografia viva, fatta di luce, silenzi e preziosi che raccontano storie. Un debutto che ha saputo fondere la spiritualità del luogo con la visione innovativa di un brand destinato a segnare il panorama della gioielleria italiana. Nato da un’idea di Eleonora Boccalatte – designer e terza generazione della storica famiglia di gioiellieri Leonori – insieme al marito Simone Mariani, esperto di gemmologia ed imprenditore, Elenère si presenta come molto più di un brand: è un manifesto culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra arte, memoria e visione. Casa Elenère accende la luce sulla gioielleria delle cento torri

In questa notizia si parla di: visione - casa - elenère - luce

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Pulsee Luce e Gas lancia Casa Futura: focus sul fotovoltaico domestico - Pulsee Luce e Gas di Axpo Italia presenta Casa Futura, un innovativo programma dedicato all’efficienza energetica domestica.