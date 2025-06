Toscana Pride Party Montuliveto in festa Oltre duemila presenze tra musica e inclusione

Il Toscana Pride Party a Montuliveto ha trasformato Pistoia in un vibrante palco di musica e inclusione, con oltre duemila persone unite da un messaggio di abbattere muri e costruire futuri solidali. Dopo la parata a Prato, la festa serale ha portato energia, colori e speranza, culminando nell’attesa emozionante della guest star della notte. Un evento che ha dimostrato come l’unità possa creare un grande cambiamento.

Abbattiamo muri, tessiamo futuri. È stato lo slogan del manifesto del Toscana Pride, che dopo aver animato nel pomeriggio di ieri le vie di Prato con la sua parata, è arrivato a Pistoia per la festa serale al Parco di Montuliveto. Un party rumoroso e colorato che ha visto la presenza di più di duemila persone, con decine di artisti hanno condiviso il palco con altrettante associazioni in attesa dell’arrivo della guest star della nottata, BigMama. Certo una festa in e di libertà , ma anche un moto di protesta, rivendicazione di diritti e di informazione. Tant’è che da giorni infuriano le polemiche, specie sul patrocinio (concesso, ma senza compartecipazione economica) del Comune di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana Pride Party. Montuliveto in festa. Oltre duemila presenze tra musica e inclusione

