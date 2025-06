Toscana Pride 2025 la parata arcobaleno sfila a Prato | un no alla bandiera di Israele FOTO

Il Toscana Pride 2025 a Prato si accende con una parata arcobaleno vibrante, un messaggio potente di unità e libertà. Tra colori e passioni, il corteo sventola la bandiera dell’amore e della diversità, sfidando le opposte tensioni. Lalique Chouette, testimonial dell’evento, ci ricorda che i Pride sono strumenti di speranza e connessione, capaci di abbattere muri e tessere futuri migliori, perché crediamo nella forza del nostro essere insieme.

"Proprio quando ci viene negata la libertà di manifestare, noi ce la prendiamo al grido di "Abbattiamo i muri, tessiamo futuri. Perché crediamo nella capacità dei Pride di unire le persone". Lo aveva detto Lalique Chouette, testimonial del Toscana Pride 2025, alla vigilia dell'evento che oggi 21.

Toscana Pride 2025, la "parata arcobaleno" sfila a Prato: un "no" alla bandiera di Israele / FOTO - Non è mancata la polemica per la decisione degli organizzatori di chiedere all’associazione Keshet Italia – gruppo ebraico LGBTQIA+ – di non partecipare alla manifestazione con la propria bandiera ... Come scrive firenzetoday.it

Toscana Pride, odio antisemita: divieto a ebrei Lgbtq a sfilare con bandiera con stella di David - All'associazione Keshet, gruppo ebraico Lgbtqai+, è stato vietato di marciare al Toscana Pride, che si è svolto nel pomeriggio a ... Scrive iltempo.it