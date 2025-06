Torneo Green Volley Apollosa | si parte il 3 luglio iscrizioni in chiusura

L’estate ad Apollosa si anima con il 17° Torneo di Green Volley, un evento imperdibile per gli amanti della pallavolo amatoriale. Dal 3 luglio, l’US Acli Apollosa e Benevento, con il patrocinio del Comune, daranno vita a dieci giorni di sport, passione e divertimento. Le iscrizioni sono in fase di chiusura, quindi affrettatevi: questa è l’occasione perfetta per vivere un’estate all’insegna del gioco e della solidarietà!

Tempo di lettura: 2 minuti L'estate entra nel vivo ad Apollosa, che si prepara a ospitare una nuova ed emozionante pagina sportiva del Torneo di Green Volley, giunto alla sua 17° edizione. L'US Acli Apollosa e l'US Acli Benevento, con il patrocinio del Comune di Apollosa, sono pronti a mettere in scena dieci giorni di sport e spettacolo riservato agli appassionati di pallavolo amatoriale nella categoria amatoriale misto 4×4. Lo spirito della manifestazione è quello di consentire una sana competizione sportiva per diffondere la cultura dello sport, ma anche di accrescere i momenti di svago e aggregazione.

In questa notizia si parla di: apollosa - torneo - green - volley

