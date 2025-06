Tornei | i Rioni in corso a Vaiano I premiati al Soffici di Poggio

L’estate a Vaiano si anima con i tornei dei rioni e le emozioni del calcio giovanile. Tra sfide avvincenti e premiati di talento, l’attenzione si concentra sul Torneo dei Rioni, che coinvolge Vernio, Cantagallo e il cuore della Vallata. La competizione sta già regalando momenti indimenticabili, con il Montepiano in testa dopo due vittorie. Un vero spettacolo di passione e sport, pronto a sorprendere ancora.

Giugno, si sa, è da sempre consacrato al calcio giovanile e al calcio di provincia, considerando i vari tornei. E proprio dalle realtà provinciali arrivano due fra i tornei più interessanti. Il primo riguarda la Vallata ed è il Torneo dei Rioni che sta interessando Vernio e Cantagallo. Una kermesse dedicata alle prime squadre rionali che sta vedendo per ora emergere il Montepiano, vincitore di entrambe le due sfide giocate contro San Quirico (3-1) e Sant’Ippolito. Ma la strada che porta alla finalissima del 12 luglio prossimo è ancora lunga. A livello giovanile invece, ci si trasferisce a Poggio a Caiano e si parte ad esempio dal Torneo Soffici (organizzato dal Poggio a Caiano e giunto alla 42esima edizione) riservato quest’anno ai Giovanissimi 2011 con formazioni provenienti da tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornei: i "Rioni" in corso a Vaiano. I premiati al "Soffici" di Poggio

