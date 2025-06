Torna l' afa su Bari | inizio settimana con temperature in salita

Preparati a vivere una settimana all’insegna del grande caldo a Bari! Dopo un inizio con temperature in salita, il sole splenderà implacabile, portando giornate di afa e clima torrido. Gli esperti di 3BMeteo prevedono massime di 29°C già da lunedì 23 giugno, con venti moderati al mattino. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa calda ondata di afa e goderti il mare e le serate estive in tutta sicurezza.

Sarà una settimana accompagnata dal grande caldo a Bari. Gli esperti di 3BMeteo indicano per domani, lunedì 23 giugno, una giornata con sole splendente: la temperatura massima dovrebbe toccare i 29 gradi. Martedì 24 giugno i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Torna l'afa su Bari: inizio settimana con temperature in salita

In questa notizia si parla di: bari - settimana - torna - inizio

Sole e caldo a inizio settimana, poi torna il maltempo: dove sono attesi pioggia e temporali, le previsioni - Inizialmente soleggiato e caldo, l'inizio della settimana sarà seguito da un rapido peggioramento con pioggia e temporali attesi su tutta l'Italia.

L'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari torna ad allietare le serate estive di Casamassima. Oggi, 14 giugno alle ore 20:30, il teatro all’aperto di via Pier Paolo Pasolini ospiterà il concerto “Sanremo Flop – I flop sanremesi diventati Hit”. Un concert Vai su Facebook

Torna l'afa su Bari: inizio settimana con temperature in salita; Torna l'afa su Bari: inizio settimana con temperature in salita; Bari: Nel fine settimana torna a Palo del Colle la Sagra del Tarallo.

Torna l'afa su Bari: inizio settimana con temperature in salita - Le previsioni degli esperti di 3BMeteo indicano l'arrivo di una nuova ondata di calore da martedì 24 giugno. Lo riporta baritoday.it

Fine settimana sulla bici, torna Bari Pedala. Si parte con le iniziative per persone con disabilità - Bici pronte per la nona edizione di Bari Pedala, la manifestazione dedicata alle due ruote che si terrà domani – sabato 22 – e domenica 23 marzo a Bari. Da msn.com