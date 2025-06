torna il fiorino sotto le stelle 12esima edizione

Torna il tanto atteso appuntamento con "Il Fiorino sotto le Stelle", giunto alla sua 12ª edizione, nel cuore di Sesto Fiorentino. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di podismo estivo, che animerà la serata del 25 giugno con energia e passione tra le strade illuminate dalla magia delle stelle. Preparatevi a vivere un’esperienza unica all’insegna dello sport e della convivialità, pronta a lasciare il segno anche quest’anno.

Sesto Fiorentino, 22 giugno 2025 – Si rinnova l’appuntamento con una delle serate più attese del podismo estivo toscano: mercoledì 25 giugno torna Il Fiorino sotto le Stelle, giunto alla sua 12ª edizione. A fare da scenario, come da tradizione, la splendida struttura commerciale della BigMat Focardi e Cerbai, che verrà messa a disposizione del GS Il Fiorino, realtà ormai protagonista nel panorama locale delle corse su strada. L’evento, rigorosamente non competitivo, ha uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione "Girotondo per sempre", attiva all’interno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it