Torna a casa per una doccia quando scende non trova più le attrezzature da lavoro e il vetro del furgone in frantumi

Torna a casa per una semplice doccia e trova il suo furgone in frantumi, con le attrezzature da lavoro scomparse. Una scena già vista, che testimonia l’incorreggibile insicurezza di Foggia, dove i furti sotto casa sembrano ormai all’ordine del giorno. È ora di chiedersi: fino a quando potremo tollerare questa situazione? La sicurezza nelle nostre città deve tornare al centro dell’attenzione, per restituire serenità a cittadini e lavoratori.

