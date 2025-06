Torino Cairo incontra Vagnati e Baroni | ecco come procede il mercato granata

A Torino, l’atmosfera si fa sempre più frizzante: con l’avvicinarsi del countdown del 8 luglio, il club granata si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Marco Baroni. Il presidente Urbano Cairo e il ds Davide Vagnati sono al lavoro, puntando a rinforzare la squadra e a regalare ai tifosi un'estate di grandi aspettative. Ecco come procede il mercato del Torino, tra sogni e strategie.

