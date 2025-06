Tor Vergata chirurgo insulta una collega | Levati dal cazzo non ti voglio più vedere Furia del governatore del Lazio VIDEO

Un episodio scandaloso scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: un chirurgo rivolge insulti volgari a una giovane collega, sollevando un’ondata di indignazione. La violenza verbale e il comportamento scorretto mettono in discussione i valori di rispetto e professionalità che dovrebbero caratterizzare il settore. Un video che ha fatto il giro del web, suscitando reazioni forti e richieste di intervento immediato. È ora di riflettere su come garantire un ambiente di lavoro civile e rispettoso per tutti.

«Imbecille, è così difficile?»: gli insulti alla giovane collega del chirurgo di Tor Vergata. «Levati dal c**o, non ti voglio più vedere» – Il video - Una scena sconvolgente emerge da un video nascosto, girato all’interno dell’ospedale Tor Vergata: insulti, minacce e un violento schiaffo rivolto a una giovane collega.

Chirurgo picchia la collega durante l'operazione, l'ospedale indaga. «Il paziente è morto? Non possiamo dirlo» - Un chirurgo avrebbe litigato con una collega più giovane durante un'operazione e le avrebbe tirato ... Scrive msn.com

"Imbecille, vergogna". Insulti alla collega in sala operatoria, chirurgo di Tor Vergata sotto accusa - E così difficile per te capire una cosa genere? Scrive informazione.it