Tony e Ziva spinoff | annuncio record per un anno straordinario di NCIS

Il panorama delle produzioni televisive legate al franchise NCIS si prepara a un nuovo capitolo che segnerà un importante momento di innovazione e rinnovata popolarità . Con l’annuncio della programmazione per l’autunno 2025, emergono dettagli su una nuova serie spin-off dedicata ai personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati rispettivamente da Michael Weatherly e Cote de Pablo. Questa produzione promette di ampliare ulteriormente il successo del franchise, offrendo una narrazione incentrata sulla vita familiare dei protagonisti in Parigi, prima di essere coinvolti in un’operazione che mette a rischio la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it