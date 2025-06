Tir del latte sbanda e finisce in un canale | camionista grave al Maggiore

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina a Fontanellato, quando un camion carico di latte ha perso il controllo e si è cappottato finendo in un canale. L’autotrasportatore, rimasto gravemente ferito, è stato prontamente soccorso dal 118 e dall’elisoccorso, diretto d’urgenza al Maggiore. La scena, devastante eangosciante, ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale; fortunatamente, le operazioni di salvataggio sono state rapide e efficienti.

Incidente stamattina intorno alle 7 a Fontanellato, dove un camion che trasportava latte è uscito di strada finendo in un canale. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito l'autotrasportatore. Sul posto il 118 e anche l'elisoccorso, i cui sanitari hanno portato l'uomo all'ospedale Maggiore. Nwl. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tir del latte sbanda e finisce in un canale: camionista grave al Maggiore

In questa notizia si parla di: maggiore - canale - latte - sbanda

Tir del latte sbanda e finisce in un canale: camionista grave al Maggiore - Un incidente spettacolare questa mattina a Fontanellato, dove un tir carico di latte ha sbattuto e finito in un canale, mettendo in grave pericolo l'autotrasportatore.

Tir del latte sbanda e finisce in un canale: camionista grave al Maggiore; Tir del latte sbanda e finisce in un canale | camionista grave al Maggiore.

Tir sbanda e si rovescia nel canale. Evitato sversamento di carburante - Il veicolo, che trasportava un carico consistente, ha imboccato per errore una stretta strada di campagna, finendo nel canale. Scrive msn.com

Venezia, sbanda sullo sterrato, donna di 36 anni muore annegata nell'Audi capovolta nel canale - La vettura, un'Audi A4 vecchio modello, è finita capovolta nel canale Caligo, che la strada costeggia. Riporta ilmattino.it