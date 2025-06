Timber Juve il sogno di Comolli in difesa è lui? La valutazione dell’Arsenal Arteta fa muro ma… L’indiscrezione

Il futuro di Jurrien Timber, difensore dell’Arsenal, continua a stimolare le sirene di mercato della Juventus. Comolli sogna in grande e il suo nome si fa sempre più caldo tra gli obiettivi di rafforzamento della difesa bianconera. Tuttavia, l’Arsenal, con Arteta che fa muro, non ha intenzione di cedere facilmente il talentuoso olandese. Riuscirà la Juve a convincere i Gunners? Restate con noi per gli aggiornamenti più caldi sul mercato!

Timber Juve, il sogno di Comolli in difesa è lui? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore olandese. Il calciomercato Juve si muove su più fronti, e tra i nomi sottolineati dagli algoritmi di scouting spunta anche quello di Jurrien Timber, difensore dell’ Arsenal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Timber è valutato circa 50 milioni, rappresenta più un punto di riferimento che un target concreto vista anche l’altissima considerazione di Mikel Arteta. Ma Comolli che sta monitorando da vicino il mondo Juventus vuole comprendere quali siano i margini di manovra possibili in vista di eventuali sinergie o operazioni future tra club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Timber Juve, il sogno di Comolli in difesa è lui? La valutazione dell’Arsenal, Arteta fa muro ma… L’indiscrezione

