Tim Burton al Giffoni Film Festival 2025 per la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

Tim Burton torna in Italia per un evento imperdibile al Giffoni Film Festival 2025! Il celebre regista americano sarà ospite della 55ª edizione, il 25 luglio, per celebrare la seconda stagione di Mercoledì su Netflix, serie amata da fan di tutto il mondo. Un’occasione unica per incontrare un maestro dell’immaginazione e scoprire i retroscena del suo genio creativo, lasciandosi trasportare dal fascino di questa serata memorabile.

Tim Burton torna in Italia! Il visionario regista americano sarà ospite del Giffoni Film Festival 2025 per celebrare l’arrivo della seconda stagione di Mercoledì su Netflix, la serie di culto dedicata all’iconica protagonista della famiglia Addams. L’evento speciale si terrà venerdì 25 luglio 2025, nell’ambito della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio. Un incontro straordinario con i giurati internazionali del festival, atteso da oltre 5.000 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Mercoledì 2 su Netflix: date ufficiali di uscita. La nuova stagione della serie Netflix Wednesday sarà divisa in due parti: Parte 1 disponibile dal 6 agosto 2025. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Tim Burton al Giffoni Film Festival 2025 per la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

