Ti può far perdere i sensi | il medico della Juve lancia l’allarme al Mondiale per Club

La Juventus torna in campo al Mondiale per Club, ma il medico dei bianconeri lancia un allarme preoccupante: alcune sostanze o condizioni potrebbero far perdere i sensi ai giocatori, come già successo ad altri eventi sportivi importanti. Con il caldo di Philadelphia che potrebbe complicare ulteriormente la situazione, l’attenzione si concentra non solo sul risultato, ma anche sulla salute degli atleti. La partita diventa quindi un banco di prova decisivo, tra sfide sportive e rischi di sicurezza.

Torna in campo anche la Juventus per la seconda partita del Mondiale. Il medico bianconero lancia l’allarme Dopo l’Inter, torna in campo anche la Juve di Tudor al Mondiale per Club. I bianconeri, dopo la cinquina dell’esordio, affrontano a Philadelphia il Wydad di Casablanca. La formazione marocchina ha perso ma ben figurato al debutto contro il Manchester City. Una delle grandi variabili del match potrebbe essere il caldo. Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao (LaPresse) – calciomercato.it Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, oggi a Philadelphia sono attese temperature fino a 36 gradi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Ti può far perdere i sensi”: il medico della Juve lancia l’allarme al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - medico - juve - lancia

Llorente lancia la Juve: «Ha una grande occasione in questo Mondiale. Chi sarà il trascinatore? Non ho dubbi, dico lui» - Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, si sente ancora coinvolto nell’entusiasmo juventino dopo la vittoria all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain.

“Ti può far perdere i sensi”: il medico della Juve lancia l’allarme al Mondiale per Club; Infortuni, medico Juve lancia l'allarme: Arrivati al limite umano; La Juve lancia la sua mascherina ufficiale.

"Tre chili persi a fine partita, i pericoli e le strategie: il caldo la Juve lo affronterà così" - L’unica autorità riconosciuta nel cielo terso di Philadelphia, dove impone la sua legge bruciando l’aria e curvando l’orizzonte. Secondo tuttosport.com

Che tegola per la Juve: operazione, 2 mesi di stop e addio Mondiale - Infortunio in casa bianconera a poche settimane dal via del Mondiale per Club: lungo stop e rientro previsto per fine luglio La Juventus ha ... Da calciomercato.it